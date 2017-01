Leichenfunde in OÖ: Schussverletzungen als Todesursache

Der Anfangsverdacht erhärtete sich - © APA (FOTOKERSCHI.AT)

Die Obduktion der zwei verkohlten Leichen, die am Mittwoch bei einem Hausbrand im Ortsteil Koglerau in der Gemeinde Gramastetten entdeckt worden waren, hat den Verdacht der Kriminalisten bestätigt: “Laut Gerichtsmedizin waren die Todesursachen Schussverletzungen”, erklärte oö. LKA-Sprecher Gisbert Windischhofer. Das Motiv für den Mord und Selbstmord blieb am Donnerstag noch unklar.