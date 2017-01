Die Ursache für den Brand eines Wohnhauses im Ortsteil Koglerau in der Gemeinde Gramastetten, in dem bei Löscharbeiten zwei verkohlte Leichen entdeckt worden waren, ist geklärt. Der 52-Jährige Hausbesitzer hat das Feuer an mehreren Stellen im Haus gelegt. Ein Brandbeschleuniger wurde nicht verwendet, teilte oö. LKA-Sprecher Gisbert Windischhofer mit.

Der Mann hatte zuerst seine 46-jährige Ehefrau mit seiner legal besessenen Langfeuerwaffe getötet, anschließend das Holzhaus angezündet und sich dann umgebracht. Das Motiv ist nach wie vor ungeklärt, aber auch nicht mehr Gegenstand der Ermittlungen, erklärte Windischhofer. Der Mord und Selbstmord werde von den Kriminalisten nicht mehr weiter verfolgt.