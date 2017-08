Opfer war vermutlich ein seit mehreren Tagen abgängiger Mann - © APA

Taucher der Berufsfeuerwehr Linz haben eine Leiche in der Donau bei Linz gefunden, berichtete Radio Oberösterreich am Donnerstag. Vermutet wird, dass es sich um einen seit Donnerstag vergangener Woche vermissten 59-jährigen Arbeiter handelt. Die Landespolizeidirektion will dies aber erst nach dem Ergebnis einer Obduktion des Toten offiziell bestätigen.