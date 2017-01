Als die Feuerwehr kam, stand das Haus im Vollbrand - © APA (Archiv/Gindl)

Bei einem Wohnhausbrand in Gramastetten in Oberösterreich ist in der Nacht zum Mittwoch eine Leiche gefunden worden. Die genauen Todesumstände des Mannes waren zunächst nicht bekannt, das LKA Oberösterreich habe aber Ermittlungen aufgenommen, teilte die Feuerwehr mit. Die Löscharbeiten dauerten in der Früh noch an.