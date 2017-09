„Leiblachtaler Ferienprogramm“ lädt zum großen Abschlussfest nach Hörbranz

Unter dem Motto „Achtung – fertig – Ferien – los!“ offerierten Informationsbroschüre und Website auch zum 25-jährigen Jubiläum die vielfältigsten Möglichkeiten zur aktiven Freizeitgestaltung. Und das Organisationsteam des Ferienprogramms mit Isabella Freudenthaler, Klaus und Sabine Hüttl, Ulrike Hefel, Gabi Fink, Angelika Honeder, Conny Feurstein, Jürgen Schneider, Michaela Piccirilli und Nicole Schedler-Denk freute sich heuer erstmals auch über die Mitwirkung aller fünf Leiblachtalgemeinden.

Denn mit freundlicher Unterstützung der Gemeinden Lochau, Hörbranz, Eichenberg, Hohenweiler und Möggers konnte für die Familien, im Speziellen jedoch für die Kinder und Jugendlichen, wieder ein attraktives und abwechslungsreiches Sommerferienprogramm mit über hundert tollen Angeboten zusammengestellt werden.

Auch zahlreiche Privatpersonen, Vereine und Institutionen engagieren sich hier jedes Jahr freiwillig und ehrenamtlich, so die Organisatoren m mit einem herzlichen Dank an alle „Mitwirkenden“! Ein ebenso großer Dank gilt den vielen Leiblachtaler Firmen und Betrieben, die das Projekt als willkommene „Sponsoren“ immer wieder gerne unterstützen.

Programm-Highlights 2017

Besondere Highlights waren unter anderem Schnuppertennis, Kochen mit Bruno, Pizza backen, Fußball-Camps, Besuch der Ölmühle Sailer, Kanu fahren, Spielbus, Tischtennis, Yoga, Bogenschießen, Kinder-Zumba, Schnuppersegeln, Kleinkaliber schießen, Badminton, Brotbacken, Fischen am Teich, Radio Workshop, Zelten und Grillen am See, Spielefest, Breakdance, Cocktails mixen, Besuch bei der Feuerwehr, Basteln mit Beton, Geo-Caching, Kino in der Tenne, Pferde erleben, Kindercafe und vieles mehr.

„Caramba“ und „Freestyle“ als Treffpunkte der Jugend

Auch der Jugendtreff „Freestyle“ in Hörbranz sowie der Jugendraum „Caramba“ in Lochau hatten den ganzen Sommer über jeden Donnerstag bzw. jeden Mittwoch für alle Jugendlichen von elf bis 17 Jahren mit speziellen Angeboten geöffnet.