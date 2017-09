Leiblachtal-Derby in Lochau: Der SV typico Lochau empfängt den FC Hörbranz

Lochau hat in der letzten Spielsaison den Aufstieg in die Vorarlbergliga verpasst, Hörbranz ist als Meister von der 1. Landesklasse in die Landesliga aufgestiegen. Und so können sich die Fußballfans wieder einmal über ein attraktives „Leiblachtal-Derby“ freuen. Übrigens, laut dem Original-Spielbericht aus dem Jahr 2004 gewann damals der SV Lochau mit 4:0 Toren.

Wer wird heute bei diesem Prestigeduell die „Nummer 1“ im Leiblachtal? Der SV Typico Lochau hat nach dem schwachen Meisterschaftsauftakt nun die letzten drei Partien gewonnen – 4:0 gegen Ludesch, 4:1 gegen Brederis und 5:4 gegen Sulzberg. Und man hat sich damit auf den 4. Tabellenplatz vorgearbeitet. Der FC Hörbranz hat die letzten beiden Spiele knapp verloren. Trotzdem, in einem Derby ist immer alles möglich!

Die Fans können sich also auf ein spannendes Spiel freuen, und dies in einem vollen Stadion!