Lehrlingsball der Vorarlberger Industrie live auf VOL.AT

Am Samstag, den 25. November 2017 steigt im Bregenzer Festspielhaus das Ball-Highlight des Jahres. Die Wirtschaftskammer Vorarlberg lädt zum "10. Lehrlingsball der Vorarlberger Industrie". Im Mittelpunkt stehen auch in diesem Jahr die Fachkräfte von Morgen. Vorarlbergs Lehrlinge werden für ihre Leistungen ausgezeichnet und zeigen gleichzeitig auch ihr Können auf der Bühne.

Lehrlingsball live auf Ländle TV und VOL.AT

Mitten drin ist, wie bereits in den vergangenen Jahren, auch bei der aktuellen Auflage das Team von Ländle TV. In enger Kooperation mit den Veranstaltern werden die Highlights des Balls mit insgesamt fünf Kameras filmisch aufbereitet und auch in diesem Jahr wieder live ins TV übertragen. Zudem ist der Livestream auch im Internet unter www.vol.at zu verfolgen. Beginn der Liveübertragung ist um 20.00 Uhr.