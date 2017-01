Lehrlinge gestalten Tag der offenen Tür

Wolford startet mit einem großartigen Event in das neue Jahr: Am 20. und 21. Jänner findet der Tag der offenen Tür für interessierte SchülerInnen, Eltern und Lehrer statt. Im Frühjahr 2016 haben die 36 Lehrlinge bei Wolford die Möglichkeit gehabt, sich für insgesamt sechs verschiedene Projekte einzutragen, an denen sie aktiv mitgestalten können. Eines dieser Projekte war der Tag der offenen Tür. In Untergruppen kümmerten sich die Lehrlinge um die Flyergestaltung, Kommunikation nach außen, Messestände, Modenschau u. v. m. Für den Wolford-Nachwuchs war diese Mitgestaltung eine Herausforderung, die aber auch viel Spaß brachte und die Lehrlinge sicher mit Stolz erfüllt, sobald am 20. Jänner der Startschuss für den Tag der offenen Tür fällt.

Gemeinsame Entwicklung

Das Highlight neben der Präsentation der acht Lehrberufe wird die Modenschau sein. Ein Lehrling designte dafür sogar absolute Unikate, die dann gemeinschaftlich gefertigt wurden. „Wir dürfen also gespannt sein, wenn die verschiedenen Lehrberufe über den Catwalk schweben“, erklärt Wolford-Lehrbeauftragte Caroline Riesner. „Dem Ausbildnerteam war wichtig, dass jeder Lehrling die Möglichkeit erhält, auch außerhalb seines Fachbereiches gemeinschaftlich etwas Großartiges entwickeln zu können.“

Lehrlinge sind Botschafter

Die Lehrlingsausbildung hat bei Wolford hat einen sehr hohen Stellenwert und lange Tradition – davon zeugt unter anderem auch die Tatsache, dass das weltweit tätige Modeunternehmen mit Firmensitz in Bregenz ein mehrfach ausgezeichneter Lehrbetrieb ist. „Wir garantieren unseren Lehrlingen vollste und fachgerechte Betreuung durch unser Ausbildnerteam, sowie viele weitere Lehrlingsgoodies wie Prämiensystem, Kennenlerntage, Ausflüge oder eben Projekte“ erklärt Caroline Riesner, Lehrlingsbeauftragte bei Wolford und weiter: „Unsere Lehrlinge werden gefordert und gefördert, ihre eigene Zukunft und die des Unternehmens aktiv mitzugestalten, denn sie sind unsere besten Botschafter.“

Neue Lehrlings-Homepage

Apropos gemeinschaftliche Lehrlingsprojekte: Im Zuge eines solchen haben die Neo-Wolfordianer ihre Lehrlings-Homepage neu gestaltet. Zu besuchen ist sie unter www.wolford.com/de/wolford-gruppe/lehre-bei-wolford

Tag der offenen Tür bei Wolford

und 21. Jänner 2017 (Fr., 14–18 Uhr, Sa., 9–14 Uhr)

Programm: Lehrberufsmesse, Lehrlings-Runway, Entdecke die Welt von Wolford, Info-Vorträge, Gewinnspiel (Teilnahme nur vor Ort möglich), Snacks und Drinks

Folgende Lehrberufe werden vorgestellt:

• Textiltechnologie

• Betriebslogistik

• Metalltechnik

• Textilchemie

• Einzelhandel

• Elektrik

• Industriefach

• Koch/Köchin

Anmeldung unter:

Tel. 05574 690-0,

E-Mail: staff@wolford.com

WhatsApp: 0676 8273 1873

Bitte bei der Anmeldung zum Tag der offenen Tür Name, Schule, Telefonnummer und gewünschten Tag angeben.

