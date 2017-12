Lehrerin des Jahres: Sie rettet kanadische Problemkinder

Eine kanadische Lehrerin wurde für ihr Engagement zur "besten Lehrerin der Welt" gekürt. Sie unterstützte ihrer Schüler und befreite sie von Selbstmordgedanken.

Einsam, dunkel und unglaublich kalt – so sieht es in dem kanadischen Dorf Salluit aus, in dem Maggie MacDonnell arbeitet. Besonders für die Jugendlichen ist die Arktis ein Problem: Ohne eine Zukunftsperspektive flüchten sie sich in die Alkohol- und Drogensucht. In dem Dorf gibt es auch eine hohe Selbstmordrate.