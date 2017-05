Lehrer in Vorarlberg kritisieren vertane Chance

Für den Vorarlberger Vorsitzenden der Gewerkschaft für Pflichtschullehrer, Gerhard Unterkofler, geht das Schulautonomiepaket von Bildungsministerin Sonja Hammerschmid (SPÖ) völlig an den Bedürfnissen der Schulen vorbei.

Stattdessen fordern die Vorarlberger Lehrer ein zweites verpflichtendes Kindergartenjahr, mehr Sprachförderung und ein Zwei-Lehrer-System schon an Volksschulen. Ohnehin sein eine Reform erst dann sinnvoll, wenn es eine gemeinsame Schule gebe. Diese Forderungen seien alle bereits in der Stellungnahme zum Schulautonomiepaket formuliert, so der Gewerkschaftsvorsitzende gegenüber dem “ORF Vorarlberg”.

Mehr Macht für Schulleiter

Geht es nach der Bildungsministerin kommen mit dem Schulautonomiepaket sogenannte “Schulcluster”, mehr Entscheidungsmacht für die “Clusterleiter”, Änderungen bei der Lehrerauswahl sowie eine Quasi-Abschaffung von Schulversuchen.

(red)