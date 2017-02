Lehre nach der Matura? Warum nicht?

Bei der Maschinenbautechnik-Lehre, besonders bei der Spezialisierung Automatisierungstechnik, dreht sich fast alles um Mechanik, Elektrik, Pneumatik, Hydraulik bei Anlagen und Maschinen. Doch im Gegensatz zu einem Studium steht bei der Lehre das Lernen durch praktisches Arbeiten im Vordergrund. Und der Alltag eines Maschinenbautechnikers ist abwechslungsreich. Denn ist eine Anlage erst einmal aufgebaut, installiert und in Betrieb genommen, braucht es laufend das Know-how dieses Spezialisten für die Instandhaltung und Wartung. Sein Einsatz an den Anlagen sorgt dafür, dass alles in der Produktion rund läuft. Die Ausbildung dauert vier Jahre. Nach zwei Jahren Grundausbildung in der Lehrwerkstatt geht es in verschiedene Abteilungen im Unternehmen, um bei den Spezialisten im entsprechenden Bereich weitere wichtige praktische Kenntnisse vermittelt zu bekommen. So lernt man als Lehrling die Bereiche kennen, in denen Maschinenbautechniker im Einsatz sind und kann wichtige Kontakte knüpfen. Ergänzt wird die Praxis durch die Theorie in der Berufsschule. So viel zu den Fakten dieses Lehrberufs. Doch was reizt einen jungen Mann daran, nach der Matura eine Lehre zu beginnen, anstatt zum Studium nach Innsbruck, Wien oder anders wohin zu gehen?

Alles begann mit Schrauben

„Ich war bereits mit acht Jahren ein richtiger Schrauber! In meiner eigenen kleinen Werkstatt schraubte ich jede freie Minute an meinem Moped herum“, erzählt Tobias von seiner großen Leidenschaft für Technik, die er bereits in seinen Kindertagen verspürte und zu Hause ganz real ausleben durfte. „Dabei ging natürlich auch Einiges schief. Aber jeder kleine Misserfolg hat mich richtig angespornt, immer wieder aufs Neue auszuprobieren und einfach dranzubleiben“, beschreibt der junge Mann, wie ihn seine kleinen Fehlschläge weitergebracht haben. Nach der AHS-Matura wollte Tobias daher zuerst Kfz-Mechaniker werden. Doch nach den Berufs-praktischen Tagen bei Blum war ihm klar: „Die Maschinenbautechniker-Ausbildung ist genau das Richtige für mich. Die Montageanlagen, die wir hier aufbauen, sind sehr komplex und voll automatisiert. Da bin ich jeden Tag gefordert und das macht richtig Spaß.“

Lehre nach der Matura, warum?

Für Blum als Unternehmen ist der Qualifikationsmix wichtig, um als Unternehmen erfolgreich zu sein. Techniker aus unterschiedlichen Ausbildungswegen – von der Lehre bis zum Studium – werden in vielen Bereichen benötigt und zwar jeder mit genau seinen Fähigkeiten. Gegenseitige Wertschätzung der jeweiligen Kompetenzen ist dabei ein wesentlicher Faktor. Was braucht man für Voraussetzungen, um eine Hightechlehre bei Blum zu machen? „Wichtig ist, dass man sich für Technik begeistern kann! In der Ausbildung steht für uns die Individualität klar im Vordergrund. Wir holen jeden Lehrling bei seinem Wissensstand ab, fordern und fördern ihn“, so Thomas Jenny, Ausbildungsmeister in der Lehrlingsausbildung in Dornbirn. „Matura ist bei unseren Hightechberufen eine gute Ergänzung.“ Generell gilt: Wer gerne praktisch arbeitet und geschickt ist, findet mit einer Hightechlehre im Bereich Maschinenbautechnik spannende Aufgabenfelder, die ein Berufsleben lang faszinieren können. Mit der Lehre hat man da nicht ausgelernt – das ist erst der Anfang!

Blum kennenlernen beim …

Lehrlings-Infoabend, 24. 2. 2017, 16–19 Uhr, Werk 7, Dornbirn