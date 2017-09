Lehre in Vorarlberg: Für viele Jugendliche ist der Startschuss gefallen

Für viele jungen Menschen startete am 1. September der Berufsalltag. - © Sonnberger

Der September ist der Monat, in dem die Ferien enden und für viele jungen Menschen ein neuer Lebensabschnitt beginnt. Denn nun wird voll durchgestartet in die Berufswelt. VOL.AT hat sich in einigen Lehrbetriebe umgeschaut und die Lehrlinge gefragt, wie der Start gelungen ist.