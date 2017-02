Lehrberuf Online-Händler soll 2018 eingeführt werden

Der Online-Schwerpunkt soll die Einzelhandelslehre attraktiver machen - © APA (dpa-Zentralbild)

Die Wirtschaftskammer will die Lehre im Handel an den digitalen Wandel anpassen. Ab Sommer gibt es den Schwerpunkt “Digitaler Verkauf”, und ab 2018 sollen Betriebe den neuen Lehrberuf Online-Händler anbieten können. Der E-Commerce-Kaufmann könnte im Lehrberufspaket 2018 enthalten sein, sagte Iris Thalbauer, Geschäftsführerin der WKÖ-Bundessparte Handel, am Montagabend vor Journalisten in Wien.