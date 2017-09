Lehar Festival 2018 mit klassischen Klängen und Jazzmusik

"Die lustige Witwe" stand heuer auf dem Programm - © APA (Archiv)

Das Lehar Festival in Bad Ischl wird in der kommenden Saison 2018 erstmals von Intendant Thomas Enzinger künstlerisch gestaltet. Dieser will mit “klassischen Inszenierungen in geschmackvoller Ausstattung, dynamisch und frisch in der Machart” eine Brücke zwischen traditionell und modern bauen, hieß es am Donnerstag in Bad Ischl.