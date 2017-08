Lehaci/Schwarz erreichten Kanu-WM-Finale über 200 m

Die Flachwasser-Kanutinnen Ana Roxana Lehaci und Viktoria Schwarz haben am Freitag bei den Weltmeisterschaften in Racice (Tschechien) über 200 m das Finale erreicht. Das Duo kam in seinem Vorlauf auf Rang drei und schaffte damit die direkte Qualifikation für den Endlauf am Sonntagvormittag. In 38,127 Sekunden kamen die Österreicherinnen auf die insgesamt fünftbeste Zeit.

Als Schnellste zogen Reka Hagymasi und Agnes Szabo (37,403 Sek.) ins Finale ein. Am Donnerstag hatten Lehaci/Schwarz den angepeilten Einzug in den 500-m-Endlauf verpasst. Im B-Finale paddeln sie am Samstagvormittag um die Ränge zehn bis 18. (APA)