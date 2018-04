"Legenden gegen Leukämie": The Monroes rockten für den guten Zweck

Am 19. April fand im Spannrahmen Hard ein Benefizkonzert statt, bei dem die beiden Bands "Spitfire55" und "The Monroes" alles gaben. Rund 300 Menschen rockten und feierten für den guten Zweck.

Zunächst betraten “Spitfire55” die Bühne, das Rocktrio heizte der Menge gleich ordentlich ein. Im Anschluss kamen “The Monroes”. Die Jungs rissen die Gäste von Anfang an mit. Unterstützt wurden sie von Christoph Waibel am Keyboard, der den rockigen Sound der Monroes perfekt ergänzte.

7.000 Euro

So kamen durch freiwillige Spenden am Eingang und durch den Konsum von Speisen und Getränken über 7.000 Euro zusammen, wobei die Eintritte an unseren Verein gehen, während der Konsumerlös über den Lionsclub an soziale Härtefälle in der Region fließt.