Legendärer Ringerball

Kraftsportklub Klaus lud in den Winzersaal

Von Cowboys mit rauchenenden Colts, über Nonnen, Tanzeinlagen und Einblicke in ein Seniorenheim gab es alles zu sehen. Christoph Kurzemann führte souverän durch das Programm. Auch bei den „Werbeeinschaltungen“ blieb kein Auge trocken. „Die Medien sollten sich ein Beispiel an den Ringern nehmen, so macht man Werbung die die Zuschauer gerne sehen“, meint Kurzemann mit einem Augenzwinkern.