Legendärer französischer Spitzenkoch Paul Bocuse gestorben

Im Alter von 91 Jahren ist der legendäre französische Spitzenkoch und Vater der "Nouvelle Cuisine" Paul Bocuse gestorben. Nach Angaben eines der Familie nahestehenden Kochs starb der "Jahrhundertkoch" in seinem Geburtsort Collonges-au-Mont d'Or nahe Lyon, wo er bis zuletzt lebte. Die Familie erklärte, Bocuse sei am Samstagvormittag gegen 10.00 Uhr verstorben.

Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron würdigte Bocuse, der seit Jahren unter Parkinson gelitten hatte, als “Verkörperung der französischen Küche” und “mythische” Persönlichkeit. “Sein Name bringt die französische Gastronomie in ihrer Großzügigkeit, ihrem Respekt vor Traditionen, aber auch ihrem Erfindungsreichtum auf den Punkt.”

“Der Papst der Gastronomen hat uns verlassen”, schrieb Frankreichs Innenminister Gerard Collomb am Samstag auf dem Kurzbotschaftendienst Twitter. “Monsieur Paul war Frankreich”, so Collomb, der jahrelang Bürgermeister von Lyon war, auf Twitter. “Schlichtheit und Großzügigkeit. Erstklassigkeit und Lebensart.”

Der Chef des Gastronomieführers Gault & Millau, Come de Cherisey, würdigte Bocuse als “großen Mann”. Als Mitbegründer der “Nouvelle Cuisine” habe er an dem “Big Bang in der französischen und weltweiten Gastronomie” mitgewirkt.

Bocuse wurde am 11. Februar 1926 in Collonges-au-Mont d’Or in eine Gastronomenfamilie geboren. Er lernte sein Fach unter anderem bei der berühmten Drei-Sterne-Köchin Eugenie Brazier in Lyon, bevor er das Restaurant der Eltern übernahm – und im Laufe der Jahre zum weltberühmten Gourmettempel machte.