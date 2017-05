Lega Nord will Landen von Flüchtlingen in Italien verhindern

“Wir suchen nach legalen oder fast legalen Wegen, um die Flüchtlingsinvasion zu stoppen. Wir denken an Initiativen, um die Landung der Flüchtlinge zu stoppen”, erklärte Salvini, ohne Details zu seinen Plänen zu nennen.

Die italienische Regierung plant indes in Hinblick auf den G-7-Gipfel am 26. und 27. Mai in Taormina auf Sizilien eine Schiffsblockade, um die Sicherheit der Insel zu garantieren. Von 18. bis 28. Mai dürfen keine Schiffe mit Flüchtlingen im Hafen von Messina landen. Von 22. bis 28. Mai sollen auch die anderen Häfen für den Flüchtlingsstrom gesperrt bleiben. 8.000 Sicherheitskräfte werden rund um den Gipfel im Einsatz sein, an dem auch US-Präsident Donald Trump teilnimmt.

Die Aktivisten der “Identitären Bewegung” hatten am Sonntag nach eigenen Angaben das Schiff “Aquarius” der Hilfsorganisation SOS Mediterranee am Auslaufen gehindert. Die Aktivisten stellten sich an Bord eines kleinen Bootes dem Schiff in die Quere, das in Richtung libyscher Küste abfahren wollte. Die Hafenbehörde in Catania griff allerdings ein. Die Aktivisten verließen daraufhin das Areal. Das Schiff konnte danach seine Reise wie geplant antreten.

(APA)