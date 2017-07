Lega Nord solidarisiert am Brenner mit Österreich

Lega-Nord-Aktivisten am Brenner - © APA (EXPA/Groder)

Einige Dutzend Aktivisten der Lega Nord haben am Freitag am Brenner ihre Solidarität mit Österreichs Position in Sachen Flüchtlingspolitik bekundet und Italien zur Schließung seiner Häfen für Hilfsschiffe aufgerufen. “Sollte sich die Lage zuspitzen und Österreich die Brennergrenze schließen, wäre die Zukunft der Euregio gefährdet”, so Lega Nord-Koordinator für Trentino-Südtirol, Maurizio Fugatti.