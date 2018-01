Leeuwarden feiert: Europäische Kulturhauptstadt 2018

Musiker und Geschichtenerzähler haben im niederländischen Leeuwarden das europäische Kulturjahr eröffnet. Die Hauptstadt der Provinz Friesland im Nordwesten der Niederlande ist seit Samstag Kulturhauptstadt Europas. Das niederländische Königspaar sollte am späten Abend das Jahr offiziell eröffnen.

Auch die Hauptstadt Maltas, Valetta, ist Kulturhauptstadt Europas 2018. Am Abend sollten Hunderte Musiker und Sänger aus Leeuwarden einen riesigen Konzertsaal machen. Leeuwarden ist nicht wie Amsterdam oder Rotterdam als hippe Kulturmetropole bekannt, will sich aber in mehr als 300 Veranstaltungen als “Labor für Europa” präsentieren und zeigen, wie man kreativ und eigensinnig mit Zukunftsfragen wie Armut, Überalterung und Klimawandel umgehen kann.

“Wir werden zeigen, dass Kultur ein Mittel für den Wandel sein kann”, sagte Claudia Woolgar, Direktorin des Kulturprogrammes, am Samstag. An dem Programm hätten sich Tausende von Bürgern beteiligt. Zum Auftakt des Programms hatten bereits in der Nacht auf Samstag Bürger in Hunderten Museen, Privathäusern und Cafés Geschichten, Mythen und Legenden erzählt.