Leckerer Erlös für die Campus Kids

Dornbirn. Der Soroptimist-Club Dornbirn hat am vergangenen Samstag wieder mit einem Stand auf dem Dornbirner Wochenmarkt selbst zubereitete Köstlichkeiten wie Marmelade, Chutneys, Himbeeressig oder Baiser gegen freiwillige Spenden angeboten. „Wir haben uns sehr gefreut, dass den ganzen Vormittag über so ein großer Besucherandrang bei unserem Verkaufsstand war“, freute sich Doris Hagen von den Soroptimist Damen. „Der Erlös kommt unserem Projekt `Campus Kids` zu Gute“, so Hagen. Mit diesem Projekt unterstützen die Soroptimisten alleinerziehende und sozial bedürftige Frauen, die an der FH Dornbirn studieren. Der Club übernimmt dabei die Finanzierung der Kinderbetreuungsplätze. Da dürften die erstandenen Leckereien gleich doppelt so gut schmecken.