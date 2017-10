Leckere Köstlichkeiten für die gute Sache

Dornbirn. Am 14. Oktober 2017 lädt der Soroptimist Club Dornbirn auf den Dornbirner Wochenmarkt und präsentiert wieder allerhand kulinarische Schmankerl. Die fleißigen „Soroptimist-Damen“ haben in den vergangenen Wochen zig Stunden in der Küche gezaubert. Entstanden ist wieder eine feine Auswahl an Köstlichkeiten, die am eigenen Marktstand zum Verkauf stehen. Selbstgemachtes Orangen-Ingwer-Gelee, rote Ringlottenmarmelade, Pfirsich-Zimt-Marmelade, Ananas-Zwiebel-Chutney oder Cantuccini, Baiser und Kürbiskernflorentiner sind nur einige der besonderen Kreationen, die eigens für den Markt hergestellt wurden.

Gaumenfreuden mit positivem Nebeneffekt

Wer bei den Soroptimist-Frauen einkauft, unterstützt natürlich wieder den guten Zweck. Gleichzeitig kann man sich am Marktstand über die Arbeit der Organisation informieren. Der Soroptimist Club ist eine lebendige, dynamische Organisation für berufstätige Frauen von heute. „Durch Bewusstmachen und Umsetzen schaffen wir Möglichkeiten, um das Leben von Frauen und Mädchen mit Hilfe unseres globalen Netzwerkes positiv zu verändern“, erklärt Doris Hagen vom Soroptimist Club Dornbirn. Ziele sind u.a. die Verbesserung der Lebenssituationen von Frauen und Mädchen, hohe ethische Werte, Menschenrechte für alle und Förderung von Gleichheit, Entwicklung und Frieden.

Wer sich also mit leckeren Marmeladen und Chutneys eindecken und dabei auch noch einen wertvollen Beitrag leisten möchte, ist am Samstag auf dem Dornbirner Markt bei den Soroptimisten genau richtig.