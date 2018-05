Leckere „Appelflappen“ nach holländischer Art

Äpfel sind das Lieblingsobst der Niederländer – die Apfeltaschen wahre Klassiker.

Dornbirn. Kinderseite. Andere Länder, andere Sitten: Was den Österreichern die Topfentasche, ist den Niederländern ihre Apfeltasche. „Appelflappen“ sind eine echte holländische Spezialität, fast genau so berühmt wie ihre große Schwester die „Appeltaart“. Die dreieckigen Köstlichkeiten schmecken ofenwarm am besten und erhalten durch den Zucker beim Backen eine besonders knusprige Kruste. Gefüllt werden die Blätterteigtaschen traditionell mit Äpfeln, Zimt und Rosinen. Es gibt aber auch Varianten mit Johannisbeeren und getrockneten Marillen. Wer nicht so auf Rosinen steht, kann sie auch durch Cranberrys ersetzen oder einfach weglassen.