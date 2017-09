Leck in Gas-Zuleitung löste Explosion in Hollabrunn aus

DIe Ursache für die Explosion ist geklärt - © APA (BFKDO HOLLABRUNN)

Ein Leck in der vorbereiteten, jedoch inaktiven Gas-Zuleitung zu einem Einfamilienhaus hat am Mittwochvormittag die Explosion in Aspersdorf in der Gemeinde Hollabrunn ausgelöst, durch die das Objekt völlig zerstört wurde. Der Zustand der 37-jährigen Bewohnerin, die bei dem Unglück schwere Verbrennungen erlitt, sei stabil, sagte Erich Rosenbaum vom Landeskriminalamt NÖ am Freitag zur APA.