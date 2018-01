Vorarlberg: Lech Zürs wieder erreichbar!

Laut Mitteilung der Polizei Vorarlberg sind die B197 Arlbergpassstraße zwischen Langen am Arlberg und der Alpe Rauz sowie die B198 Felxenpassstraße wieder geöffnet.

Gute Nachrichten für alle Wintersportler und Anwohner in der Gemeinde Lech. Ab sofort kann der Wintersportort am Arlberg wieder erreicht werden. Auch Urlauber, die bangen mussten, ob eine Abreise rechtzeitig möglich ist, können jetzt wieder aufatmen. Sowohl die B197 Arlbergpassstraße zwischen Langen am Arlberg und der Alpe Rauz wie auch die B198 Flexenpassstraße sind für die An- und Abreise wieder geöffnet.