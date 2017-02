Lech Zürs auf Platz 6 der 30 schönsten Dörfer Europas

Die Japan Tourismus stellte 300 Japanische Reiseagenten vor die Aufgabe, die 30 schönsten kleinen Städte und Dörfer Europas zu benennen um attraktive, kleinere Plätzen in Europa zu bewerben.

Lech Zürs rangiert dabei auf dem 6. Platz. In der Jurybegründung heißt es unter anderem, das moderne Österreichische Skiresort drücke seinen besonderen Charme nicht zuletzt in einer durchgehenden Schneedecke aus, die das hoch in den Bergen angesiedelte, alte Bauerndorf über weite Teile des Winters bedecke. Auch die Tatsache, dass es trotz höchster touristischer Ansprüche Authentizität und seinen bergbäuerlichen Charakter bewahren konnte, wird lobend erwähnt. Im Ranking ist Lech Zürs als einziges Skiresort vertreten und neben Soglio, dem schönsten Dorf im Engadin, auch das einzige Alpendorf.