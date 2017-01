Lech ist in Vorarlberg der Promi-Hotspot

Für viele Adelige, Schöne und Reiche ist der jährliche Winterurlaub in Lech am Arlberg ein Fixtermin. Angefangen von der jordanischen Königsfamilie, die laut VN im Almhof Schneider residiert, über Niki Lauda, Manager Sigi Wolf, EU-Kommissar Günther Öttinger bis hin Hollywood-Star Jason Biggs (“American Pie”) haben zahlreiche Prominente den Arlberg als Urlaubsdestination auserkoren. An Lech schätzen die bekannten Namen vor allem das Familiäre und die Ruhe, die sie im Gegensatz zu anderen Nobel-Hotspots wie Kitzbühel oder St. Moritz, genießen können. So haben in der Vergangenheit auch schon Oliver Kahn, Sänger Xavier Naidoo, Herbert Grönemeyer, Mode-Chef Tommy Hilfiger, Nena und Robbie Williams dem Luxus-Skiort einen Besuch abgestattet.

Niederländische Königsfamilie

Die niederländischen Royals um König Willem-Alexander mit Maxima samt Kindern und Mutter Beatrix kommen traditionellerweise immer im Februar ins Hotel Post nach Lech. Desweiteren hat sich auch österreichische Ex-Bundeskanzler Werner Faymann mit Martina in Lech angekündigt, wie die VN in Erfahrung bringen konnten. Indes soll der vierfache Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel mit Hanna sowie den Töchtern Emilie und Matilda und Hund „Bruno“ bereits seine Ferienwohnung bei Joschi und Natascha Walch im Hotel Rote Wand bezogen haben und hat den roten Ferrari gegen zwei Ski eingetauscht.