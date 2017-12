Lebenswertes Lustenau: Volksabstimmung zu Ikea kommt

Die eingereichte Fragestellung der Bürgerinitiative wurde bestätigt, im neuen Jahr will "Lebenswertes Lustenau" mit dem Sammeln der Stimmen beginnen.

“Die nächste Hürde zur Volksabstimmung über eine mögliche Ansiedelung von IKEA in Lustenau wurde nun genommen. Im neuen Jahr kann mit dem Unterschriftensammeln begonnen werden”, fasst Simone Grabher, Sprecherin der Bürgerinitiative Lebenswertes Lustenau, die Entscheidung der Gemeindewahlbehörde zusammen.

1.800 Unterstützungserklärungen notwendig

Die Fragestellung der Volksabstimmung werde demnach wie folgt lauten: “Soll die Marktgemeinde Lustenau IKEA, durch entsprechende Flächenwidmung, trotz zu erwartendem Mehrverkehr, ansiedeln?” Für eine Volksabstimmung brauche es im Vorfeld 1.800 gültige Unterschriften. “Unterschreiben kann man ab dem neuen Jahr an verschiedenen Orten in Lustenau. Wir hoffen auf rege Beteiligung und ein starkes Signal der direkten Demokratie”, betont Simon Zünd, ebenfalls Sprecher der Bürgerinitiative, per Aussendung.