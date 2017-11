Lebensversicherung: Krebs verschwiegen

OGH-Richter hoben Urteile in Zivilprozess auf und lassen noch einmal prüfen, ob Versicherter Versicherer täuschen wollte oder nicht.

Fahrlässig. In erster Instanz wurde in dem anhängigen Zivilprozess am Landesgericht Feldkirch die Klage des Versicherungsnehmers abgewiesen. Weil er zumindest fahrlässig wichtige Umstände verschwiegen habe. In zweiter Instanz wurde dann am Oberlandesgericht Innsbruck der Klage stattgegeben. Weil die für Lebensversicherungen ab dem Abschluss der Versicherung geltende dreijährige Frist für den Rücktritt des Versicherungsgebers aus dem Vertrag längst verstrichen sei.