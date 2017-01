Lebensversicherung gekündigt – VKI will mehr Geld rausholen

Der VKI verweist auf diverse Gerichtsurteile - © APA

Wer seine Lebensversicherung loswerden will, kann laut Verein für Konsumenteninformation mehr Geld rausholen als die Versicherer anbieten. Entsprechende Entscheidungen des Handelsgerichts Wien lägen mittlerweile vor, teilte der VKI am Dienstag mit. Bei einem Rücktritt stünden den Versicherten demnach die einbezahlten Prämien plus Zinsen zu, also mehr als der bloße Rückkaufswert.