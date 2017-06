Lebensretter Johannes Purin im VOL.AT-Interview

Der 20-jährige Lochauer hatte gerade die Teilnehmer eines Rettungsschwimmerkurses instruiert, als er auf ein Geräusch aufmerksam wurde. Im Mehrzweckbecken geriet ein junger Mann an eine Stelle, an der er nicht mehr stehen konnte und geriet daraufhin in Panik.

Sicher an den Beckenrand

Sofort erkannte Purin die Notlage des Mannes und sprang ins Wasser. Der geübte Rettungsschwimmer ergriff den strampelnden 20-Jährigen und konnte ihn sicher zum nächstgelegenen Beckenrand bringen. “Der junge Mann war heilfroh, dass ich gekommen bin, denn er war komplett in Panik. Mit dem richtigen Griff konnte ich ihn sicher an den Beckenrand bringen”, erzählt der Lebensretter im VOL.AT-Interview. Dort wurde er von den anderen Kursteilnehmern und den Bademeistern erstversorgt.

Was kann man tun?

Ganz wichtig sei es, einen Schwimmkörper, wie etwa eine Luftmatratze oder einen Wasserball, mitzunehmen, wenn jemand aus dem Wasser gerettet werden soll, so Purin. “Die Person sollte sich an etwas festhalten können, sodass sie an der Oberfläche bleibt”, erklärt Johannes Purin. Weiters rät er jedem zu einem Rettungsschwimmerkurs.

Termine

Strandbad Bregenz: 18.07.2017 um 18:30 und 15.08.2017 um 18:30

Strandbad Hard: 15.08.2017 um 18:00

EHZ Rheinauen: 07.08.2017 um 18:00

Waldbad Feldkirch: 07.08.2017 um 18:00