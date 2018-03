Lebensqualität im hohen Alter: Gerne älter werden in Gisingen

Haus Gisingen, Gesunder Lebensraum und Krankenpflegeverein als große Stützen.

Gisingen als Wohnzimmer Feldkirchs: Doch wie sieht es mit der Lebensqualität bis ins hohe Alter aus? Ortsvorsteher Peter Stieger ist zuversichtlich: „Wir haben hier die besten Voraussetzungen.“ Nach 34 Jahren wurde nun der Gesunde Lebensraum Gisingen zum eigenständigen Verein erklärt und damit ein weiterer wichtiger Schritt für ein nachhaltiges Wohlbefinden getan. „Allein im vergangenen Jahr hat Gusti Giesingers Team 2200 ehrenamtliche Stunden geleistet“, merkt Stieger an. Wünschenswert wäre es, wenn jede Parzelle Feldkirchs einen solchen Verein hinter sich wissen würde. Leider scheitere es immer an den engagierten Leuten und der Koordination. Ein halbes Jahr nach Inbetriebnahme des Haus Nofels konnte im Dezember 1996 auch das neue Haus Gisingen seiner Bestimmung übergeben werden. Somit konnten die letzten Bewohner des alten Heimes in Nofels in das neue Haus übersiedeln. Auch das Haus Gisingen erfüllt in gewissem Maß eine Sozialzentrumsfunktion, weil weitere Institutionen untergebracht sind. Dazu zählen der Krankenpflegeverein Gisingen (mit Obmann Stefan Allgäuer), die öffentliche Bücherei Gisingen (Ludothek) und die Elternberatung. Heute werden rund 65 Besucher in den Räumlichkeiten betreut. Als weitere Stütze zählt das Seniorenreferat Feldkirch, das beispielsweise PC-Kurse in den Vereinsräumlichkeiten des Gesunden Lebensraum Gisingen veranstaltet.