Lebenslange Haft für Stockholmer Lkw-Attentäter gefordert

Der wegen des Terroranschlags in der Stockholmer Innenstadt angeklagte Usbeke soll nach dem Willen der Staatsanwaltschaft lebenslang ins Gefängnis. "Alles andere als lebenslänglich steht außer Frage", erklärte die Anklage am Donnerstag vor Gericht. Wenn der 40-Jährige seine Strafe abgesessen habe, solle er das Land verlassen. Bei der Tat starben fünf Menschen, 15 wurden verletzt.

Lebenslang Verurteilte werden in Schweden meist vorzeitig, im Schnitt nach 16 Jahren, freigelassen. Der Mann hatte im Prozess gestanden, am 7. April 2017 einen gestohlenen Lkw in der Stockholmer Haupt-Einkaufsstraße in eine Menschenmenge gelenkt zu haben.