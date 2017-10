Lebenslängliche Haft für somalischen Folterer in Mailand

Der Mann war im September 2016 von einigen Landsleuten in einem Mailänder Flüchtlingslager erkannt und festgenommen worden. Das Schwurgericht sah es als erwiesen, dass der Somalier Osman M. für mehrere Morde, Entführung, Erpressungen und unzählige Vergewaltigungen von Frauen verantwortlich ist. 17 seiner Opfer sagten vor Gericht aus und zeigten die Folternarben auf ihren Körpern.

Sadist, der sich allmächtig gefühlt habe

“In 40 Jahren Karriere habe ich noch nie so einen Horror gesehen”, berichtete die prominente Mailänder Staatsanwältin Ilda Boccassini, die Berichte somalischer Flüchtlinge zu den Brutalitäten des Mannes gesammelt hat. Der 22-Jährige sei ein Sadist, der sich allmächtig gefühlt habe, weil er das Leben hunderter Menschen in seinen Händen hatte, betonten die Staatsanwälte. Osman M. wurde von Dutzenden Migranten in Mailand erkannt. Über die Glaubwürdigkeit ihrer Berichte gebe es keine Zweifel, betonten die Staatsanwälte vor Gericht.

Von zwei Opfern erkannt

Über ein Jahr lang soll der Somalier ein Flüchtlingslager in Bani Walid in Libyen betrieben haben, danach habe er an Bord eines Flüchtlingsbootes Sizilien erreicht. Nach einem Aufenthalt in Florenz sei er nach Mailand gelangt. Hier sei er von zwei jungen somalischen Frauen erkannt worden, die er in Libyen vergewaltigt hatte und die ihn anzeigten.

Folter mit Elektroschocks

Von jedem Migranten, der nach Europa reisen wollte, soll der Somalier 6.000 Euro kassiert haben. Die Migranten erzählten, sie seien im libyschen Lager unglaublichen Folterungen unterworfen worden, damit ihre Familien so rasch wie möglich für sie zahlten. Wer nicht zahlen konnte, wurde getötet. Sogar mit Elektroschocks soll Osman M. seine Opfer gefoltert haben. Die Opfer warteten bis zu einem Jahr in dem Flüchtlingslager auf die Überfahrt über das Mittelmeer Richtung Europa.

Osman M. beteuerte seine Unschuld. Er vertraue der italienischen Justiz und hoffe, in zweiter Instanz seine Unschuld zu beweisen, sagte er nach der Urteilsverkündung.

(APA)