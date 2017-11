Lebenshilfe und Getzner Textil

Tolle Einblicke in ein Vorarlberger Textilunternehmen

Nach einer kurzen Einführung in die Firmengeschichte der Firma Getzner und den spannenden Erklärungen zur Entstehung eines Gewebes, durften die Teilnehmer direkt in die Produktion um Theorie und Praxis zu verbinden. Herr Klaus Suitner führte durch die hochtechnisierten Produktionsanlagen. Die Teilnehmer waren zum Teil sehr erstaunt, über die Logistik, die verschiedensten Techniken, die vielen Qualitätskontrollen, bis hin zu den verschiedenen Stoffarten, die das Werk verlassen. Die vielen Fragen wurden alle geduldig beantwortet. So erfuhr Wilma das es viele verschiedene Lehrberufe bei Getzner gibt wie zum Beispiel: Textiltechnologe, Metalltechniker, Elektrotechniker, Chemielabortechniker oder Betriebslogistiker.