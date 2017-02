Lebenshilfe Mitarbeiter holen sich Inputs beim Vortrag von Prof. Wolfgang Hinte in Landeck

Götzis. (loa) Hinte kam auf Einladung der Lebenshilfe in den Stadtsaal nach Landeck und stellte seine Prinzipien für einen funktionierenden Sozialraum vor – “Sozialraum und Arbeit – Nährboden für ein wertschöpfendes Miteinander” .

Was wollen Menschen mit Behinderungen, welche Ziele haben sie und wie kann man ihre Fähigkeiten und Eigeninitiative aktivieren? Dass sind Fragen, die sich Prof. Wolfgang Hinte regelmäßig stellt und erzählt wie man mit Stärken von Menschen arbeiten kann. „Würde und Selbstwert bekomme ich nicht durch das was andere für mich tun. Würde bekomme ich nur durch das, was ich selber geschafft habe.“

Fazit von Georg Matzak Geschäftsbereichsleiter Mobile Dienste: “Die starke Versäulung innerhalb der Hilfen und Finanztöpfe ist aufzulösen, zugunsten von individuellen und sozialraumorientierten Lösungen”, sinniert Matzak.