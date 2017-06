Lebenshilfe feierte Jubiläum

Götzis.(sie) Moderatorin Martina Ess führte gemeinsam mit Selbstvertreter Siegfried Glössl durch das abwechslungsreiche Programm. An diesem Abend wurden gleich vier Jubiläen gefeiert: 50 Jahre Lebenshilfe Vorarlberg, 10 Jahre Selbstvertretung, 10 Jahre Tanzhaus Hohenems und 50 Jahre Lebenshilfe Österreich.

Bei einer Podiumsdiskussion sprachen der gewählte Selbstvertreter Klaus Brunner, Geschäftsführerin Michaela Wagner-Braito, Adriane Feurstein als Angehörige und Heinz Werner Blum als ehemaliger LebenshilfeGeschäftsführer über ihre Sichtweise eines engagierten „Mitanands“

Für ein besonderes Festakt-Erlebnis sorgte das Tanzhaus Hohenems mit seinem neuen Programm und dem Flashmob zu „Can’t stop the feeling“. An die 300 Gäste wie Bischof Benno Elbs, Generalsekretär Albert Brandstätter (Lebenshilfe Österreich), Lebenshilfe-Präsidentin Gabriele Nußbaumer, Landesrätin Bernadette Mennel, Roland Frühstück, die Landtagsabgeordneten Nicole Hosp oder Martina Pointner, Bürgermeister Christian Loacker, Peter Klinger (Caritas Vorarlberg), Arnt Buchwald (Schulheim Mäder) und viele weitere langjährige Kooperationspartner zeigten sich von der inklusiven Tanzgruppe begeistert. Für die musikalische Umrahmung des Abends sorgten die „Happy Drummers“ der Lebenshilfe-Fachwerkstätte Schwarzach und die „Soul Jackers“. Großen Applaus gab es auch anlässlich der Premiere des Lebenshilfe-Films, indem neun Menschen einen persönlichen Einblick über das „Mitanand“ gaben.