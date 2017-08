Kräuterbuschenbinden mit dem OGV Doren - © sf

Jung und Alt sind herzlich eingeladen, gemeinsam Kräuterbuschen zu binden. Wir werden unterschiedliche Kräuter in die Buschen flechten.Wir, der Obst- und Gartenbauverein Doren, freuen uns auf eine Teilnahme am Montag, 14. August 2017 um 13.30 Uhr bei Fam. Agathe und Karl Lingenhel in Doren.