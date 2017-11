Leben wie daheim: Pflegeheim Jesuheim in Lochau erhielt NQZ-Zertifikat

Lochau. Große Freude im Pflegeheim Jesuheim in Oberlochau: Das Haus wurde dank seiner Bemühungen um die Lebensqualität seiner Bewohner vom Sozialministerium mit dem „Nationalen Qualitätszertifikat für Alten- und Pflegeheime in Österreich“ (NQZ) ausgezeichnet.

Mit dem NQZ wird die Qualität von Alten- und Pflegeheime in Österreich öffentlich und vergleichbar. NQZ-Häuser sind durch weitreichende und systematische Maßnahmen zur Sicherstellung der größtmöglichen individuellen Lebensqualität von Bewohnerinnen und Bewohnern charakterisiert. Dies über die Erfüllung der gesetzlichen Voraussetzungen hinaus. Und von den 850 Alten- und Pflegeheimen in Österreich sind derzeit in diesem Sinne 43 Einrichtungen zertifiziert.

Im Jesuheim in Lochau, eine Soziale Einrichtung der Barmherzigen Schwestern in Zams, leben derzeit 108 Bewohner, dazu kommen zehn Ordensschwestern und rund 100 Mitarbeiter in Pflege und Betreuung. „Das Wohlbefinden und die Lebensqualität unserer Bewohnerinnen und Bewohner steht bei uns im Mittelpunkt. Wir nehmen sie mit ihren individuellen Wünschen und Bedürfnissen ernst. Trotz Pflegebedürftigkeit ermöglichen wir ihnen ein selbstbestimmtes und selbstverantwortliches Leben. Diese Auszeichnung verdankt unser Haus jedoch nicht zuletzt dem täglichen Einsatz unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie verdienen unsere höchste Wertschätzung“, so Heimleiterin Marion Bumberger voll Stolz über die großartige Anerkennung.