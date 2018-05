Leben und Sterben im Zombieland: "State of Decay 2" im Test

Der Ländle Gamer trotzt den untoten Horden und stürzt sich in die Neuauflage der apokalyptischen Survival-Simulation, in der Sterben verdammt weh tut.

(PC & Xbox One) Willkommen im Zombiegeddon! Wieder. Fünf Jahre nach dem ersten „State of Decay“ bringt das Entwicklerstudio Undead Labs mit Schützenhilfe von Microsoft das Sequel zum Überraschungshit von einst heraus: Die unkonventionelle (und preisgünstige) Mischung aus Third-Person-Action, Stealth, Ressourcen-Management und Aufbausimulation im Untoten-Endzeit-Szenario hat nichts von ihrem Reiz verloren – aber leider auch wenig Neues dazugelernt.

Neues Game, selbe Prämisse: Wie im ersten Teil findet sich der Spieler auch im Nachfolger in einer Zombie-verseuchten Welt wieder und muss das Überleben sichern: Erst für sich, dann für seine Freunde, mit der Zeit für eine ganze Kolonie. Die Übergänge zwischen Action und Simulation verlaufen dabei fließend. Man schleicht, schlägt und schießt sich durch die Welt, erkundet drei riesige Karten und erledigt Quests. Parallel dazu sammelt man Überlebende ein, baut eine Enklave auf und managt seine Gefolgschaft. Hört sich kompliziert an, geht aber überraschend leicht von der Hand.

Rollenspiel light

Man schlüpft in die Rolle eines Überlebenden, der sich à la „Rollenspiel light“ kontinuierlich weiterentwickelt. Kampffertigkeiten, Ausdauer, Gartenbautalente und und und – jede Figur hat ihre Stärken und Schwächen, die Skills sind ausbaubar. Ist die Figur müde oder wird man ihrer überdrüssig, wechselt man zum nächsten Wunschkandidaten der Crew. Die Rollentausch-Option kommt allerdings mit einem großen Haken: Stirbt man den Heldentod, muss man sich vom mühsam hochgezüchteten Charakter permanent verabschieden. Dieses Adieu tut weh, jedes Mal. Dazu muss gesagt werden: Der Tod droht unvorsichtigen Abenteurern an jeder Ecke in vielerlei Façon: 08/15-Zombie-Rudel, schrillen Schreiern, dicken Brummer und neuerdings auch hochansteckenden Blutplage-Freaks, deren Nester wir ausräuchern müssen. Der Schwierigkeitsgrad steigt angenehm stetig an, dank der praktikablen Steuerung wird man nie vor unpackbare Fights gestellt.