Le Pen und Wilders kritisieren Merkel

Nach der britischen Brexit-Entscheidung und der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten werde 2017 “das Jahr des Erwachens der Völker von Zentraleuropa” sein. Die Etappe, in der die Nationalisten in Europa Randgruppen gewesen seien, sei nun beendet. In der nächsten Etappe gehe es darum, an den Urnen Mehrheiten zu holen. Den Kongressteilnehmern der AfD rief sie zu: “Ihr seid die Zukunft Deutschlands.”

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel werde in französischen Medien wegen der Aufnahme von Flüchtlingen als humanitäre Heldin Europas bezeichnet, aber “man fragt die Deutschen nicht, wie sie diese Einwanderungspolitik finden”, sagte Le Pen, die zum ersten Mal in Deutschland auftrat.

Der niederländische Rechtspopulist Geert Wilders hat seine europäischen Mitstreiter aufgefordert, Strategien gegen eine “Massenimmigration” nach Europa zu entwickeln. Die Politiker der etablierten Parteien “befördern unsere Islamisierung”, sagte der Chef der Partei für Freiheit (PVV) am Samstag.

In der Folge hätten Frauen “Angst, ihr blondes Haar zu zeigen”. Um sich diesem Trend entgegenzustellen, brauche Europa ein “stolzes Deutschland”, sagte Wilders, der seine Rede in deutscher Sprache hielt. Mit dem Slogan “Europa braucht Frauke statt Angela” löste Wilders vor allem bei den AfD-Teilnehmern des Kongresses Begeisterungsstürme aus. Sie skandierten den Slogan gegen die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel, der von den Demonstrationen des islamfeindlichen Pegida-Bündnisses bekannt ist: “Merkel muss weg, Merkel muss weg.”

Wilders gratulierte dem neuen US-Präsidenten Donald Trump zu dessen Amtsantritt. Aber auch in Europa sei die “Zeit des Wechsels” gekommen”. “Die Geschichte ruft uns alle auf, Europa zu retten”, sagte Wilders. “Wir werden unsere Länder zurückerobern.” 2017 werde “das Jahr des Volkes” sein. “Wir werden uns befreien”.

Auf dem Kongress der Europaparlamentsfraktion “Europa der Nationen und der Freiheit” (ENF) sollen neben Le Pen und Wilders auch die Chefin der deutschen AfD, Frauke Petry und der Chef der italienischen Lega Nord, Matteo Salvini, Reden halten. Aus Österreich kommt der EU-Abgeordnete der FPÖ, Harald Vilimsky.

Für breite Kritik sorgte die Entscheidung der Organisatoren, Vertreter von ARD und ZDF, des “Spiegel”, der “Frankfurter Allgemeinen Zeitung”, vom “Handelsblatt” und von “Compact” nicht zur Berichterstattung zuzulassen.

Der Kongress wurde von Protesten begleitet, an denen auch europäische Politiker unterschiedlicher Parteien teilnehmen wollten. Am Vormittag versammelten sich rund 40 Demonstranten zu einer Sitzblockade und blockierten den Angaben zufolge eine von mehreren Zufahrtstraßen zur Kongresshalle ohne den Ablauf zu stören.

Aus Protest gegen ein Treffen bekannter Rechtspopulisten in Deutschland haben Aktivisten des Kampagnennetzwerkes Avaaz meterhohe Pappfiguren historischer Faschisten in Koblenz aufgestellt. Sie präsentierten die überlebensgroßen Fotos, darunter Bilder von Hitler und Mussolini, am Samstagmorgen an der Deutsches Eck genannten Mündung der Mosel in den Rhein.

Anschließend wurden die Figuren auf ein Schiff umgeladen, das an der Kongresshalle vorbeifuhr, in der am Vormittag ein Treffen der ENF-Fraktion des Europaparlaments mit rund 1.000 Teilnehmern begann. Bereits am Freitag hatte Avaaz einen offenen Brief veröffentlicht, in dem Überlebende des Holocaust und ihre Nachfahren vor einer Rückkehr des Faschismus in Europa warnten.

(APA/dpa)