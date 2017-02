Le Pen nicht mehr für Wiedereinführung der Todesstrafe

Marine Le Pen wird Stichwahl erreichen - © APA (AFP)

Die rechtsextreme französische Präsidentschaftskandidatin Marine Le Pen will sich in ihrem Wahlprogramm nicht mehr für eine Wiedereinführung der Todesstrafe einsetzen. Sie fordere aber eine “wirkliche” lebenslange Haftstrafe für besonders schwere Verbrechen, sagte die Vorsitzende der Front National (FN) am Dienstag französischen Medien – also lebenslang Gefängnis ohne Aussicht auf Haftentlassung.