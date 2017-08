Lazio Rom gewann Supercup nach packendem Duell mit Juventus

Lazio gab den sicher geglaubten Sieg fast schon aus der Hand - © APA (AFP)

Lazio Rom hat sich in einem packenden Spiel zum vierten Mal den italienischen Fußball-Supercup gesichert. Der Cupfinalist rang Double-Gewinner Juventus Turin am Sonntagabend in Rom mit 3:2 (1:0) nieder und verwehrte der “Alten Dame” damit den ersten Titel der neuen Saison. Dabei hätte Lazio den sicher geglaubten Sieg fast schon aus der Hand gegeben.