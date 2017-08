Lazaro will in Berlin “in ein paar Wochen loslegen”

Lazaro will in wenigen Wochen angreifen - © APA

Der derzeit verletzte Neo-Berliner Valentino Lazaro will beim Fußball-Bundesligisten Hertha BSC in einigen Wochen ins Training einsteigen. “Es sind jetzt auch keine Folgeschäden zu erwarten, da muss sich niemand sorgen”, sagte der 21-jährige Offensivspieler dem “Kicker” angesichts seiner Sprunggelenksverletzung. “Ich bin in ein paar Wochen komplett gesund. Und dann lege ich los.”