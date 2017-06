Lazaro vor Irland-Spiel weiter mit leichten Knöchelproblemen

Wird Lazaro fürs Irland-Match fit? - © APA

ÖFB-Teamspieler Valentino Lazaro hat drei Tage vor dem WM-Qualifikationsspiel am Sonntag (18.00 Uhr) in Irland immer noch mit leichten Knöchelproblemen zu kämpfen. Der 21-Jährige von Double-Gewinner Red Bull Salzburg hatte sich die Blessur vergangenen Donnerstag in Klagenfurt nach seinem Siegestor im Cupfinale gegen Rapid (2:1) zugezogen.