Lawinenwarnstufe 3 in Tirol und Vorarlberg

Im Westen ist Vorsicht angebracht - © APA

Die Landeswarndienste Tirol und Vorarlberg haben am Samstag in den Bergen zu erhöhter Vorsicht gemahnt. Am Vormittag herrschte oberhalb von 2.000 Metern in Vorarlberg und von 2.400 Metern in Tirol erhebliche Lawinengefahr und damit Warnstufe 3 der fünfteiligen Gefahrenskala. Am Stubaier Gletscher in Tirol wurde am Samstag in der Früh bereits eine Person von einer Lawine verschüttet.