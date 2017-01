Lawinengefahr – Wieder erhebliche Gefahr der Stufe 3 in Vorarlberg

Erhebliche Lawinengefahr in Vorarlberg. - © APA

Mit Neuschnee, Wind und Regen sollte die Lawinengefahr in Vorarlberg am Dienstagnachmittag wieder auf “erheblich” (Stufe 3 auf der fünfgliedrigen Skala) ansteigen. Gefahrenstellen lagen vor allem oberhalb von 1.800 Metern, bereits einzelne Wintersportler seien in der Lage, Schneebretter auszulösen. In tieferen Lagen, wo es regnete, sei der Abgang von Nass- und Gleitschneelawinen möglich.