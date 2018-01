Lawinengefahr: Polizei in Rufbereitschaft

Laut der Vorarlberger Polizei ist die Sicherheit in den von den Schneemassen eingeschlossenen Gebieten gewährleistet.

Um eine möglichst hohe Sicherheit anlässlich der extremen Lawinengefahr in den betroffenen Gebieten Vorarlbergs (Arlberg, Klostertal, Montafon) zu gewährleisten, wurden von der Polizei verschiedene Maßnahmen gesetzt. Damit ist sichergestellt, dass möglichst viele Polizisten für den Ernstfall gerüstet und in kürzester Zeit einsatzbereit sind. Sämtliche Mitglieder der Alpinen Einsatzgruppe stehen seit Samstagmorgen in Rufbereitschaft und somit rund um die Uhr für den möglichst schnellen Einsatz zur Verfügung.