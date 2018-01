Lawinengefahr: Leichte Entspannung in Vorarlberg

Aufgrund nachlassender Niederschläge hat sich die Lawinengefahr in Vorarlberg am Freitag leicht entspannt.

Zwar führte Sturmwind auch am Donnerstag vor allem in höheren Lagen zu umfangreichen Verfrachtungen, allzu viel Neuschnee blieb aber aus. Die Niederschlagspausen und der vorübergehende Temperaturanstieg wirkten sich günstig auf die Setzung des Neu- und Triebschnees aus. Die Lawinensituation bleibe in höheren Lagen aber auch am Wochenende angespannt, sagte Pecl.